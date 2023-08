Pordenone, malore in montagna: 46enne in ospedale

MeteoWeb

In ospedale a Pordenone un 46enne che oggi ha avuto un malore mentre affrontava la ferrata Tenente di Ruffano in Friuli. L’uomo è stato soccorso a Pontebba dal Soccorso alpino e speleologico regionale giunto sul posto dopo la chiamata di un compagno di escursione. La Sores ha attivato elisoccorso regionale, stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. L’uomo è stato evacuato con il verricello, dato che era già imbragato, verricellata da 40 metri, e stabilizzato in volo. È stato portato all’ospedale di Pordenone.