Precipita per 300 metri durante un’escursione in montagna: giovane di Brunico muore in Baviera

Magdalena Pescoller, 29enne di Brunico, ha perso la vita precipitando per 300 metri durante un’escursione in montagna sul massiccio dell’Hochkalter, in Baviera, lo scorso 19 agosto. Lo riporta la stampa locale. La chiamata di emergenza è arrivata attorno alle 7.45 alla stazione di soccorso alpino di Traunstein. Sono intervenuti sul posto gli operatori della stazione competente di Ramsau, vicino a Berchtesgaden, e l’elicottero di soccorso Christoph 14 da Traunstein. Per la giovane, però, non c’era più nulla da fare.