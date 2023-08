Precipita in montagna, grave alpinista di Como

MeteoWeb

In un incidente alpinistico avvenuto oggi in territorio comunale di Valfurva, in alta Valtellina, è rimasto ferito in modo gravissimo un uomo di 58 anni residente a Como. L’incidente si è verificato a metà mattinata, quando l’uomo, che stava scalando con il figlio, è precipitato dalla cresta tra Punta Pedranzini e Punta Tresero, a oltre 2.500 di altezza, per diverse decine di metri, in quanto all’improvviso ha ceduto il terreno sotto i piedi della vittima.

L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 10 quando il figlio del 58enne, dopo aver assistito impotente alla caduta nel vuoto dell’uomo, ha allertato i soccorsi che si sono subito attivati. Si è alzato in volo l’elicottero da Lasa (Bolzano) e sono intervenuti i tecnici della Stazione del Soccorso Alpino di Valfurva con i militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Bormio che, in una zona impervia, hanno recuperato il comasco.

L’alpinista, in condizioni giudicate molto critiche, è stato trasportato poi in elicottero proprio all’ospedale di Bolzano dove è giunto attorno alle 11.30 e si trova ora ricoverato dopo aver riportato, nella terribile caduta, gravissime ferite.

La prognosi, al momento, è riservata. Il figlio che si trovava insieme all’alpinista rimasto gravemente ferito, è stato accompagnato a valle, comprensibilmente provato e sotto shock, dai tecnici del Soccorso Alpino