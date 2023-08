Presenza di Listeria, richiamati lotti di formaggio: “non consumare” | DETTAGLI

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato una nota di richiamo per quattro lotti di formaggio a pasta semicotta Cacio del Casaro Cheestà, prodotti dalla Rivaltafood di Tortona (Alessandria). Il provvedimento, come si legge nella segnalazione, è dovuto al fatto che il prodotto “non è conforme per presenza di Listeria Monocytogenes, rilevata da analisi microbiologica di autocontrollo“. Le confezioni oggetto dal richiamo sono i lotti numero 322812, 342822, 332916, 343013 (scadenza 10-12-18-26 agosto). Il Ministero della Salute comunica che tali prodotti non devono essere consumati: i consumatori devono riportarli nei punti vendita dove sono stati acquistati.