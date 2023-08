Previsioni Meteo Aeronautica Militare: oggi rovesci e temporali tra Lombardia e Triveneto

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 1° agosto, evidenziando l’arrivo di temporali al Nord.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 1° agosto

Al Nord, cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti compatti su Lombardia e Triveneto che daranno vita a rovesci e temporali estesi.

Al Centro e Sardegna, sereno o poco nuvoloso; dal pomeriggio velature diffuse.

Al Sud e Sicilia, ampio soleggiamento su tutto il meridione, ad eccezione della Campania e del Molise dove avremo nubi in transito e qualche piovasco.

Temperature massime in aumento sulle regioni adriatiche, in calo sul resto del Paese.

Venti nella mattinata, da deboli a moderati nord-occidentali su Puglia, Basilicata, Calabria e isole maggiori, deboli variabili sulle altre regioni; dal pomeriggio, deboli o moderati, localmente anche forti, dai quadranti occidentali.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi il Mare di Corsica e di Sardegna, Tirreno centrale e sud-occidentale, localmente agitati dal pomeriggio. Poco mosso il medio-basso Adriatico, in serata moto ondoso in aumento. Mossi gli altri bacini.