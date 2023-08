Sporadici rovesci e temperature in aumento: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 10 e 11 agosto, evidenziando sporadici rovesci ed un rialzo termico graduale, senza eccessi.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 10 agosto 2023

Al Nord, sulla Romagna fino alle prime ore del mattino passaggi nuvolosi irregolari con associati sporadici rovesci; miglioramento già nel corso della mattinata. Sulle altre aree da sereno o poco nuvoloso, salvo qualche addensamento pomeridiano sulle aree montuose, ma senza fenomeni.

Al Centro e Sardegna, lungo le coste adriatiche fino alle prime ore del mattino passaggi nuvolosi irregolari con associati sporadici rovesci; miglioramento già nel corso della mattinata. Sulle altre aree da sereno o poco nuvoloso, salvo qualche addensamento pomeridiano sulle aree montuose, ma senza fenomeni.

Al Sud e Sicilia, tempo stabile e condizioni di bel tempo, con al più poche nubi nel pomeriggio a ridosso dei rilievi e nelle aree interne.

Temperature massime in lieve aumento su regioni del nordovest e Sardegna, senza variazioni di rilievo altrove; minime generalmente stazionarie.

Venti da deboli a localmente moderati dai quadranti settentrionali su Sardegna, specie settore Ovest, aree costiere del medio e basso adriatico e tirreniche di Calabria e Sicilia; deboli variabili sulle rimanenti aree.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi Mar Tirreno centrale Est, Mar Ionio, Stretto di Sicilia, Adriatico centro-meridionale; poco mossi i restanti bacini.

Il bollettino per domani 11 agosto 2023

Al Nord, bel tempo, con formazioni di nubi ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi alpini, dove saranno possibili occasionali e brevi piovaschi nelle ore più calde principalmente su Lombardia e Trentino.

Al Centro e Sardegna, tempo stabile e ben soleggiato con velature medio alte in transito nella prima parte della giornata sulle regioni del versante adriatico.

Al be Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia; prevalenza di cielo velato sule regioni peninsulari, con qualche addensamento un po’ più consistente a ridosso dei rilievi appenninici dove non si esclude la possibilità di qualche breve acquazzone tra Calabria e Basilicata; ampi rasserenamenti su tutto il settore dalle ore pomeridiane.

Temperature minime in aumento su Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Toscana, Lazio, Sardegna e Sicilia, stazionarie sul restante territorio; massime in diminuzione su Sardegna meridionale e orientale, Puglia e Basilicata orientale; in aumento su Trentino-Alto Adige, settori settentrionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia nonché su Liguria, Toscana, Lazio, Campania e restante Sardegna; senza variazioni significative sul resto del Paese.

Venti da deboli a localmente moderati dai quadranti settentrionali su Molise, Puglia, Basilicata e Calabria ionica; deboli variabili altrove, a regime di brezza lungo le coste.

Per quanto riguarda i mari, mossi Ionio e medio-basso Adriatico; -poco mossi gli altri mari, tendente a localmente mosso il Canale di Sardegna per fine giornata.