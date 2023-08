Previsioni Meteo Aeronautica Militare: forti temporali e temperature in calo

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 3 e 4 agosto, evidenziando l’arrivo di una perturbazione atlantica al Nord Italia entro oggi. In seguito attraverserà tutta la Penisola.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 3 agosto 2023

Al Nord, nuvolosità compatta a ridosso dell’arco alpino con rovesci e temporali che interesseranno, in maniera più consistente, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia; nel corso della mattinata, le piogge tenderanno ad estendersi poi alle zone pedemontane di Lombardia e Veneto; copertura nuvolosa anche sulla Liguria di levante, accompagnata da rovesci ma in dissolvimento durante le ore pomeridiane; sulle restanti aree del Nord, cielo parzialmente nuvoloso con assenza di fenomenologia.

Al Centro e Sardegna, tempo stabile con poche nubi sulle regioni peninsulari ad eccezione della Toscana settentrionale, dove saranno possibili piogge che localmente potranno assumere carattere di rovescio o temporale; miglioramento dalla serata; sereno sulla Sardegna.

Al Sud e Sicilia, annuvolamenti sulle coste tirreniche di Campania, Basilicata e Calabria, ma con scarsa possibilità di pioggia ed in un contesto di tempo che per l’intero periodo, sul rimanente meridione, risulterà stabile e con assenza di nuvolosità.

Temperature minime in aumento al Nord Est e sull’Emilia Romagna, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime in lieve aumento al Sud, sulla Sardegna e sul versante adriatico, stazionarie sul resto d’Italia.

Venti moderati da Sud-Ovest su Liguria, Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia meridionale, con tendenza ad intensificare dal pomeriggio sulla Liguria; moderati di maestrale sulla Sardegna; da deboli a moderati meridionali sul resto del paese, tendenti ad assumere regime di brezza lungo le coste durante le ore centrali.

Per quanto riguarda i mari, molto mosso il Mar Ligure, il Mar di Corsica ed il Mare di Sardegna; mosso il Mar Tirreno ed il Mar Adriatico. Poco mossi gli altri mari.

Il bollettino per domani 4 agosto 2023

Al Nord, molte nubi con rovesci o temporali sparsi, eccezion fatta per l’Emilia Romagna dove gli annuvolamenti saranno presenti solo lungo le aree costiere e sulla parte settentrionale, lasciando ampi spazi di sereno sulla restante parte del territorio.

Al Centro e Sardegna, cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni peninsulari, con fenomeni anche temporaleschi che sull’Umbria potranno risultare localmente intensi; giornata soleggiata sulla Sardegna con al più velature medio alte in transito sulla parte centromeridionale dove solo occasionalmente potranno verificarsi deboli piovaschi.

Al Sud e Sicilia, iniziali condizioni di bel tempo, con nuvolosità in graduale aumento dal pomeriggio su Sicilia, Campania, Molise e Puglia garganica con locali piogge o rovesci dalla serata.

Temperature minime in diminuzione al Nord, sulla Toscana e sulla Sardegna; stazionarie o in lieve aumento sul resto del Paese; massime in diminuzione su tutto il Centro-Nord; in aumento, anche se lieve, al meridione.

Venti forti occidentali, con raffiche di burrasca sulla Sardegna; da moderati a forti occidentali su Abruzzo, Lazio e Toscana, con ulteriori rinforzi sulle aree costiere di queste ultime due regioni; da deboli a moderati occidentali sul resto del Centro-Sud; deboli settentrionali al nord, con rinforzi durante i fenomeni.

Per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi ad agitati Mar Ligure e Mare di Sardegna; da mossi a molto mossi Canale di Sardegna e Tirreno settentrionale; mosso l’Adriatico; poco mossi i restanti mari.