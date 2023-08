Venti di burrasca: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 5 e 6 agosto, evidenziando piovaschi, clima piuttosto fresco per la stagione e soprattutto venti di burrasca.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 6 agosto 2023

Al Nord, annuvolamenti compatti sul Triveneto con rovesci ed isolati temporali in temporanea attenuazione serale; poche nubi sul resto del Nord con qualche locale addensamento su Lombardia nordorientale e a ridosso dell’appennino emiliano romagnolo dove si potrà avere qualche breve piovasco in miglioramento serale.

Al Centro e Sardegna, sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento su alta Toscana e Sardegna settentrionale; nel corso della mattinata aumento delle nubi sulle regioni peninsulari con la possibilità fra tarda mattinata e pomeriggio di qualche isolato rovescio o temporale sulle aree appenniniche specie di alta Toscana, basso Lazio e settore adriatico in miglioramento serale.

Al Sud e Sicilia, annuvolamenti compatti sulle aree tirreniche con la possibilità di qualche breve piovasco; la nuvolosità nel corso della mattinata tenderà ad intensificarsi a ridosso dell’immediato entroterra dove nelle ore centrali e pomeridiane della giornata si potrà avere qualche rovescio o temporale; poco nuvoloso sulle restanti aree ma con nubi in aumento su Molise e Puglia dove nel pomeriggio si potrà avere qualche isolato piovasco nelle zone interne.

Temperature massime in calo su Alpi e Prealpi, stazionarie sulla Sardegna, in aumento anche sensibile sul resto del Paese.

Venti forti da Ovest-Nord/Ovest con raffiche fino a burrasca su Sicilia e Calabria e a burrasca forte sulla Sardegna con punte fino a tempesta; da moderati a forti di foehn sulle regioni alpine, moderati dai quadranti occidentali sul resto del Centro-Sud ed in pianura padana con locali rinforzi; deboli settentrionali sulle restanti aree.

Per quanto riguarda i mari, sarà da agitato a molto agitato il Mare di Sardegna, con attenuazione del moto ondoso dalla sera; da molto mossi ad agitati Canale di Sardegna, Tirreno centrale, Tirreno sud occidentale e Stretto di Sicilia; da mosso a molto mosso lo Ionio ed il Tirreno settentrionale; da poco mosso a mosso l’Adriatico.

Il bollettino per domani 7 agosto 2023

Al Nord, addensamenti compatti lungo l’arco alpino, con deboli rovesci o temporali sparsi; ancora residui deboli rovesci o temporali sparsi sul Triveneto in attenuazione già dal tardo mattino; bel tempo sul resto del settentrione, con aumento delle velature sul Nord-Ovest dalla sera.

Al Centro e Sardegna, iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Centro, con sviluppo di nubi cumuliformi sparse dal tardo mattino sul settore peninsulare durante le ore centrali, seguite da deboli rovesci o temporali, leggermente più intensi sul versante adriatico.

Al Sud e Sicilia, bel tempo, anche qui con sviluppo di nubi cumuliformi sparse sul settore peninsulare durante le ore centrali, seguite da rovesci o temporali sparsi in generale di debole intensità.

Temperature minime in diminuzione al Nord-Ovest, regioni alpine, alta Toscana ed isole maggiori, stazionarie o n lieve aumento sul resto del paese; massime in aumento su Friuli-Venezia Giulia e regioni tirreniche peninsulari, stazionarie su isole maggiori e Calabria, in diminuzione sul resto del Paese.

Venti da moderati a forti di maestrale su isole maggiori e Calabria, in attenuazione serale; moderati di fohen sulle regioni alpine d Emilia-Romagna in attenuazione dal pomeriggio; deboli settentrionali altrove tenenti a divenire deboli variabili dalla sera.

Per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi ad agitati Mare e Canale di Sardegna e Stretto di Sicilia; da mossi a molto mossi Tirreno e Ionio; da poco mossi a mossi i restanti mari.