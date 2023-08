Temperature in lieve aumento: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 9 e 10 agosto, evidenziando un rialzo termico graduale: la rimonta dell’alta pressione metterà fine alla corrente temperata nordatlantica lasciando spazio a tipiche condizioni estive, senza eccessi.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 9 agosto 2023

Al Nord, cielo parzialmente nuvoloso con tendenza alla schiarita durante il pomeriggio, fatta eccezione per il nordest per residui rovesci e piovaschi in particolare a ridosso dei rilievi; miglioramento atteso in serata.

Al Centro e Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso con nubi in transito durante il pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo; nubi basse attese sui settori occidentali della Sardegna in serata.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso con nubi basse sul basso Tirreno; attesi addensamenti nel pomeriggio su Puglia, Molise e Campania ma con rapide schiarite in serata.

Temperature minime stazionarie, in lieve aumento su Sardegna, rilievi settentrionali e settori adriatici peninsulari del Sud; massime in aumento su nordovest, regioni tirreniche, Puglia e Basilicata.

Venti deboli variabili, atteso temporaneo rinforzo specie sulle coste per le brezze durante la giornata e per venti settentrionali su Sardegna, Puglia e Sicilia.

Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi, fino a mossi l’adriatico e lo Ionio.

Il bollettino per domani 10 agosto 2023

Al Nord, alternanza di schiarite e annuvolamenti, di tipo medio basso a ridosso dei rilievi alpini e per transito di velature sul resto del territorio. A partire dal pomeriggio possibilità di locali rovesci e isolati temporali sulle Alpi, specie del nord-ovest.

Al Centro e Sardegna, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio il cielo tenderà a opacizzarsi sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna meridionale per il transito di velature.

Al Sud e Sicilia, sole diffuso su tutte le regioni. Nottetempo cielo parzialmente velato su Campania, Basilicata e Puglia settentrionale.

Temperature minime in tenue rialzo al Nord, su Toscana, Sardegna, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria ionica, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime in salita al nord-ovest, su Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna centro-occidentale, Umbria, Lazio, Sardegna, Basilicata e Puglia, stazionarie o al più in lieve aumento sul resto d’Italia.

Venti deboli settentrionali al Centro-Sud e sulle Isole maggiori; deboli variabili al settentrione; rinforzi di brezza lungo le coste.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi Stretto di Sicilia e Ionio ma con moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata; generalmente poco mossi i restanti mari.