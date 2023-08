Previsioni Meteo Ferragosto: in Valle d’Aosta sole al mattino e poi pioggia

MeteoWeb

Per domani, martedì 15 agosto, Ferragosto, l’Ufficio meteorologico della Regione Valle d’Aosta prevede “al mattino cielo poco nuvoloso con cumuli in formazione in montagna da fine mattinata. Dal primo pomeriggio cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso sulle dorsali alpine sud, est e nord, con primi rovesci sparsi da metà pomeriggio, localmente anche temporaleschi; ancora poco od al più irregolarmente nuvoloso nelle vallate“. I venti saranno tra deboli e moderati, le temperature stazionarie con le massime in lieve aumento in montagna.

