Previsioni Meteo, i modelli confermano: non c’è alcuna ondata di caldo all’orizzonte

No, non ci sarà alcuna ondata di caldo sull’Italia nei prossimi giorni. Soltanto al Nord le temperature aumenteranno in modo lento e graduale portandosi fino a 4-5°C sopra le medie del periodo, che non significa particolari eccessi tali da poterla definire un’ondata di calore. Anche perchè al Centro/Sud lo scenario sarà completamente diverso: il clima rimarrà fresco e gradevole almeno per altri 4 giorni. Poi, dopo Ferragosto, le temperature aumenteranno anche al Sud ma di pochi gradi, semplicemente rientrando nelle medie del periodo dopo il fresco di questa fase.

Insomma, non c’è alcuna credibilità meteorologica alla base degli annunci di “ritorno del grande caldo” che da giorni si susseguono su alcuni media. Il clima rimarrà prevalentemente fresco fino a Ferragosto, con fenomeni di instabilità in aumento sia al Nord che al Sud, seppur molto localizzati nelle zone interne. Poi ci sarà un aumento termico, dal 16 agosto in poi, ma comunque contenuto e nell’alveo della normalità estiva. Nessuna ondata di caldo all’orizzonte, almeno fino al 20 Agosto. Prevedere cosa succederà nella terza decade del mese, invece, è al momento fantascienza.

