Previsioni Meteo, il ritorno dell’Anticiclone africano è l’ennesima fake news

No, non sta arrivando alcun Anticiclone Africano sull’Italia. Non ci sarà alcuna nuova ondata di caldo, almeno fino al 20 Agosto, non ci saranno temperature roventi. Dopo il periodo fresco che si concluderà tra Giovedì e Venerdì di questa settimana, tornerà l’estate più caratteristica: il clima sarà caldo, com’è normale in pieno Agosto, il cielo sarà sereno, com’è normale in pieno Agosto, ma non ci sarà alcun eccesso di calore.

Le roboanti notizie di Anticicloni Africani e nuove ondate di caldo sono soltanto fake news. Le temperature aumenteranno di qualche grado oltre la norma soltanto al Nord/Ovest e in Sardegna, al bordo dell’unica vera ondata di caldo che colpirà l’Europa, confinata sulla penisola Iberica. In Spagna. Ma non arriverà in Italia, almeno non nelle prossime due settimane. Anzi, nel nostro Paese il clima rimarrà fresco su tutte le Regioni Adriatiche e meridionali: le temperature saranno stabilmente tra 2 e 4°C inferiori rispetto alle medie del periodo.

Ancora una volta, sarà semplicemente estate. Attenzione, invece, al maltempo in Europa. Giovedì pomeriggio avremo una squall line temporalesca violentissima in Ucraina, da Kiev a Odessa:

