Previsioni Meteo Lombardia: oggi breve fase perturbata, forte peggioramento venerdì

“La coda di un fronte freddo in transito sulla Germania causa ancora condizioni del tempo a tratti perturbati per oggi pomeriggio; successivamente, una temporanea rimonta della pressione garantirà per domani e dopodomani tempo relativamente stabile, seguito venerdì da un sostanziale peggioramento per il passaggio sull’Italia Settentrionale di un sistema depressionario di origine atlantica“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani in pianura ed Appennino temporanei addensamenti notturni, poi cielo sereno o poco nuvoloso durante tutto il giorno; su Alpi e Prealpi cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con temporanee schiarite più frequenti al mattino.

Precipitazioni: deboli rovesci nella seconda parte della giornata su Alpi e Prealpi, più frequenti sul settore retico orientale.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. In pianura minime tra a 20 e 22 °C, massime tra a 31 e 34 °C.

Zero termico: in rapido rialzo fino a 4600 – 5000 metri.

Venti: in pianura a deboli orientali con tendenza a disporsi dai quadranti meridionali e a rinforzare lievemento in serata, in montagna deboli o moderati sudoccidentali.

