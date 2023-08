Previsioni Meteo Lombardia: temporali a ridosso dei rilievi

MeteoWeb

“Attese giornate poco nuvolose o velate, in particolare sulle Pianure, con addensamenti e instabilità che interesseranno per lo più i settori a ridosso dei rilievi. Le temperature si manterranno sopra la norma del periodo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi, Ferragosto, Su Alpi e Prealpi da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso. Su Pianura e Appennino in prevalenza poco nuvoloso o velato.

Precipitazioni: deboli sparse a carattere di rovescio o temporale a ridosso dei rilievi: possibili nelle prime ore della notte, quindi tra il pomeriggio e la sera. Altrove meno probabili.

Temperature: minime e massime stazionarie. In Pianura minime tra 21 e 24°C, massime tra 31 e 36°C.

Zero termico: intorno a 4500 metri.

Venti: in pianura deboli prevalentemente orientali; in montagna deboli con rinforzi verso sera: sotto i 1500 metri dai quadranti orientali, oltre 1500 metri dai quadranti occidentali.

Domani su Alpi e Prealpi nuvolosità irregolare per formazioni cumuliformi. Su Pianura e Appennino poco nuvoloso o velato.

Precipitazioni: nel pomeriggio deboli sparse a carattere di rovescio o temporale a ridosso dei rilievi alpini. Altrove meno probabili.

Temperature: minime e massime stazionarie. In pianura minime intorno a 22°C, massime intorno a 34°C.

Zero termico: intorno a 4500 metri.

Venti: in pianura deboli prevalentemente orientali, in montagna deboli variabili.

