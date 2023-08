Previsioni Meteo Lombardia: oggi passaggio instabile, temporali fino in pianura

MeteoWeb

“Oggi rapido passaggio instabile associato alla traslazione di un’onda depressionaria che favorirà precipitazioni a carattere convettivo o temporalesco sui settori di montagna ma con possibile interessamento in serata anche della fascia pedemontana e parte di pianura. Seguirà per i giorni successivi l’espansione e il consolidamento di un’area di alta pressione sull’Europa, con rialzo della quota dello zero termico e dei valori minimi e massimi di temperatura, questi ultimi diffusamente superiori a 36°C per inizio della prossima settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi generalmente da poco a irregolarmente nuvoloso, con possibile aumento delle nubi a media e alta quota in serata in serata in pianura.

Precipitazioni: nel corso del pomeriggio a carattere di rovesci diffusi o temporale sui settori alpini e prealpini, possibile nel tardo pomeriggio un interessamento e una distribuzione irregolare dei fenomeni anche sui settori pedemontani e di pianura centro occidentale e in spostamento verso est in serata.

Temperature: in pianura massime tra 31 e 35°C.

Zero termico: a circa 4200 metri

Venti: deboli variabili ovunque, con temporanei rinforzi associati ai fenomeni temporaleschi.

Domani ovunque sereno, salvo irregolari annuvolamenti nel pomeriggio sui rilievi

Precipitazioni: tra tarda mattinata e primo pomeriggio possibili rovesci o locali temporali sui rilievi centro orientali.

Temperature: minime stazionarie o al più in lieve calo, massime in lieve rialzo. In pianura minime tra 19 e 21 °C, massime tra 33 e 35 °C.

Zero termico: in rialzo nel pomeriggio a circa 4400 metri.

Venti: in pianura da deboli a tratti moderati orientali nel pomeriggio, in montagna deboli da nord.

