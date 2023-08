Previsioni Meteo Lombardia: sole e caldo fino almeno a metà della settimana prossima

MeteoWeb

“Progressiva espansione e consolidamento di un’area altopressoria di matrice africana, con trasporto di aria calda e spiccata stabilità fino almeno a metà della settimana prossima. Buon soleggiamento diffuso, precipitazioni significative assenti e ventilazione per lo più debole. Temperature in sensibile e progressiva crescita, fino a valori ben al di sopra delle medie del periodo tra domenica e mercoledì, con disagio da calore diffuso e forte in pianura e nei fondivalle. E’ al momento possibile un cambiamento di regime sul finire della settimana entrante“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi ovunque sereno, salvo irregolari annuvolamenti pomeridiani sui rilievi.

Precipitazioni: nel pomeriggio bassa probabilità di rovesci o locali temporali sui rilievi, leggermente più elevata sui settori prealpini centro-orientali e l’Appennino.

Temperature: massime in lieve rialzo, in pianura comprese tra 33 e 35-36 °C.

Zero termico: in rialzo nel pomeriggio a circa 4400 metri.

Venti: in pianura deboli o solo a tratti moderati orientali tra pomeriggio e sera, su Alpi e Prealpi deboli da nord, da sud sull’Appennino.

Altri fenomeni: disagio da calore forte in pianura e nei fondivalle.

Domani ovunque poco nuvoloso, con velature nelle ore centrali della giornata; modesta formazione di cumuli pomeridiani sui rilievi.

Precipitazioni: assenti, salvo qualche piovasco o isolati e locali rovesci legati al ciclo diurno estivo sui rilievi.

Temperature: minime e massime in leggero rialzo. In pianura minime tra 21 e 25 °C; massime tra 32 e 37 °C.

Zero termico: in rialzo a circa 4700 metri.

Venti: in pianura ed Appennino deboli orientali o sudorientali, in montagna fino a moderati da nord in quota, deboli nei fondivalle.

Altri fenomeni: disagio da calore diffusamente forte in pianura e nei fondivalle.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: