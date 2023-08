Previsioni Meteo Lombardia: stabilità fino a venerdì, poi maltempo e calo termico nel fine settimana

MeteoWeb

“La regione resta stabilmente sotto l’influsso di un’area altopressoria che trasporta aria calda dal Nord Africa alle nostre latitudini. Fino a venerdì, dunque, giornate soleggiate e caratterizzate da assenza di precipitazioni significative e con temperature ben al di sopra dei valori solitamente registrati in questo periodo; conseguentemente è atteso un forte disagio da calore in pianura e nei fondivalle durante le ore diurne. Da venerdì, però, è molto probabile un graduale cedimento di tale struttura, con aumento della probabilità di precipitazione soprattutto su Alpi e Prealpi ed un significativo calo termico, più marcato nel corso del prossimo fine settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani su pianura ed Appennino sereno o poco nuvoloso per transiti di sottili velature, in montagna poco nuvoloso, con qualche cumulo pomeridiano di scarsa altezza.

Precipitazioni: qualche piovasco o isolati e locali rovesci legati al ciclo diurno estivo su Retiche ed Orobie, altrove assenti o poco probabili.

Temperature: minime stazionarie, massime in ulteriore, seppur lieve, aumento. In pianura valori rispettivamente tra 23 e 26 °C e tra 32 e 38 °C, localmente possibili fino a 39-40 °C.

Zero termico: attorno a 5000 metri.

Venti: in pianura deboli prevalentemente da est, in montagna deboli settentrionali, a tratti moderati in quota.

Altri fenomeni: disagio da calore forte in pianura e nei fondivalle durante le ore diurne.

