Previsioni Meteo Lombardia: peggioramento da oggi, in arrivo temporali e crollo delle temperature

“In seno ad una saccatura di origine atlantica, un minimo barico al suolo si va formando sull’Italia Settentrionale, causando un peggioramento del tempo oggi ed una giornata instabile e perturbata domani; a seguire, domani avverrà una rimonta della pressione ad Ovest delle Alpi e domenica la discesa di un nuovo nucleo freddo da Nord, fattori entrambi che porteranno ad un aumento della ventilazione sulla Lombardia“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso ovunque, con ampie schiarite in pianura già dal pomeriggio per l’allontanamento della nuvolosità in transito.

Precipitazioni: deboli rovesci possibili nel pomeriggio tra Alpi e Prealpi; in serata intensificazione dei fenomeni sui settori montani centro-occidentali con rovesci e temporali anche di moderata intensità.

Temperature: massime in aumento. In pianura massime comprese tra 31 e 35 °C.

Zero termico: 3800 – 4100 metri.

Venti: in pianura inizialmente deboli con locali rinforzi meridionali, in successiva rotazione da Nord ed in intensificazione; in montagna deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Domani ovunque nuvoloso o molto nuvoloso, con temporanee schiarite in pianura nella notte.

Precipitazioni: rovesci e temporali di debole o moderata intensità dapprima ad interessare Alpi e Prealpi, in spostamento verso Sud nel corso della giornata. Sui settori occidentali indebolimento dei fenomeni dal pomeriggio ed esaurimento in serata.

Temperature: minime in calo, massime in forte calo. In pianura minime tra 16 e 18 °C, massime tra 24 e 30 °C.

Zero termico: in calo fino a 3200 – 3400 metri.

Venti: in pianura deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con rinforzi in corrispondenza dei fenomeni più intensi; in montagna moderati dai quadranti meridionali in rotazione da Nord nella seconda metà della giornata.

