Previsioni Meteo Lombardia: ancora forte maltempo, rovesci e temporali fino a domani

“Flusso in quota da sudovest, associato ad una vasta saccatura atlantica estesa sull’Europa centro-occidentale. Tra oggi, venerdì, e la mattina di domani, sabato, l’approfondimento sul Mediterraneo occidentale del minimo barico meridionale, associato a tale struttura, determinerà un aumento marcato dell’instabilità con rovesci e temporali da sparsi a diffusi. A seguire il transito dell’asse della saccatura porterà alla graduale rotazione delle correnti in quota da nord nordovest, favorendo giornate più stabili e soleggiate, e in particolare nella giornata di domenica ad una marcata intensificazione della ventilazione a tutte le quote“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi ovunque nuvoloso o molto nuvoloso, con temporanee schiarite in pianura.

Precipitazioni: deboli o moderate a carattere di rovescio e temporale: da sparse a diffuse nel pomeriggio, con fenomeni in propagazione con asse sudovest-nordest. Verso sera tendenza all’attenuazione e in parte all’esaurimento sui settori occidentali. Possibili fenomeni localmente di forte intensità.

Temperature: massime in Pianura tra 23 e 30°C.

Zero termico: intorno a 3400 metri.

Venti: in pianura deboli prevalentemente dai quadranti settentrionali con rinforzi a tratti fino a moderati; in montagna moderati dai quadranti orientali, con tendenza a ruotare da Nord a partire da fascia occidentale.

Domani nella notte molto nuvoloso. Dal mattino nuvolosità in attenuazione a partire dai settori occidentali, Nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso, con residui addensamenti sulle Alpi Retiche.

Precipitazioni: nella notte residue sui settori orientali, anche a carattere di rovescio o temporale, in esaurimento in mattinata. Dal pomeriggio, assenti salvo occasionali a ridosso dei rilievi.

Temperature: minime in calo; massime in calo su pianura orientale, in aumento su pianura occidentale. In pianura minime tra 16 e 18°C, massime tra 22 e 29°C.

Zero termico: intorno a 3400 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali, dal pomeriggio di direzione variabile. In montagna moderati o forti settentrionali fino alla tarda mattina, con locali condizioni di foehn sui settori occidentali, quindi in attenuazione; verso sera tendenti a disporsi dai quadranti occidentali e in rinforzo su Appennino.

