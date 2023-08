Previsioni Meteo Lombardia: da giovedì circolazione marcatamente anticiclonica

MeteoWeb

“Una vasta area depressionaria sull’Europa Orientale convoglia ancora, per oggi e domani, correnti in quota nord-occidentali stabili, mentre nei bassi strati la pressione si alza e si livella portando da giovedì la circolazione a diventare marcatamente anticiclonica; questo causerà un tempo al più caratterizzato da nuvolosità alta e sottile“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani velato in pianura ed Appennino con tendenza alla diminuzione della copertura fino a cielo sereno o poco nuvoloso in serata; su Alpi e Prealpi nuvoloso per addensamenti che tenderanno a diventare meno compatti in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In pianura minime tra 14 e 20 °C, massime tra 27 e 33 °C.

Zero termico: in risalita fino a 3600 – 4400 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli dai quadranti occidentali.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: