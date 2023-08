Previsioni Meteo Lombardia: al via oggi una forte ondata di maltempo

MeteoWeb

La Lombardia attende una forte ondata di maltempo, che per quattro giorni porterà un sensibile calo delle temperature, temporali forti, precipitazioni intense ed estese, con fiocchi di neve sulle Alpi sopra i 2.600 metri. Il bel tempo potrebbe tornare sulla regione tra mercoledì 30 e giovedì 31 agosto. Lo riferisce il bollettino quotidiano del servizio meteorologico di Arpa Lombardia. “L’inserimento sul Mediterraneo di un’ampia circolazione depressionaria di origine atlantica – si legge – darà il via ad una fase di peggioramento lunga e marcata”.

Le precipitazioni sono previste già dal pomeriggio di oggi, con la formazione da ovest di temporali, anche di forte intensità, tendenti ad interessare principalmente Alpi, Prealpi e alta pianura occidentale, in allontanamento verso est durante la notte. Le temperature massime sono in lieve calo in pianura, con massime fra +33°C e +38°C.

Domani, domenica 27 agosto, sono previsti cielo da molto nuvoloso a coperto ovunque e piogge e temporali intermittenti per tutta la giornata su Alpi, Prealpi e pianura occidentale, in estensione alle altre zone della regione tra la sera e la notte. Accumuli significativi in particolare sono attesi su Lario, Prealpi Varesine, in Valchiavenna e su Media bassa Valtellina. Caleranno anche le temperature, con minime in pianura tra +19°C e +26°C e massime tra +28°C e +33°C. Lo zero termico sarà a 3.500 metri circa, in abbassamento sulle Alpi dalla sera.

Il maltempo proseguirà anche lunedì 28 agosto, con cielo ovunque nuvoloso, pioggia e fiocchi di neve sulle Alpi oltre i 2.600 metri. Si assisterà anche a un ulteriore e generale calo delle temperature: in pianura le minime saranno intorno ai +18°C e le massime di circa +26°C. Il cielo rimarrà nuvoloso anche martedì 29, con piogge e rovesci residui al mattino su bassa pianura, Appennino e settori alpini orientali. Nella seconda parte della giornata dovrebbero cominciare le schiarite, a partire dalle Alpi e dai settori occidentali della regione.

La tendenza per mercoledì 30 agosto è di una residua instabilità su Alpi e settori orientali della regione con possibili rovesci o isolati temporali pomeridiani. Poi si dovrebbe assistere a un generale miglioramento. Giovedì 31, è prevista una lieve rimonta anticiclonica, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque salvo isolata instabilità pomeridiana su Appennino e Prealpi orientali e temperature in aumento.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: