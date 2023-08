Le Previsioni Meteo mensili dell’Aeronautica Militare: maltempo e temperature sotto media la prossima settimana

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 24 settembre.

28 Agosto – 03 Settembre 2023

Ultima settimana di agosto con il Mediterraneo interessato dall’arrivo di un sistema nuvoloso proveniente dalle Isole Britanniche, in successivo spostamento sul nostro Paese fino a metà settimana. La settimana prosegue con un continuo afflusso di correnti atlantiche e probabili nuove precipitazioni. Questo si traduce, complessivamente, in precipitazioni superiori alla norma del periodo e a temperature inferiori alla media climatologica al Nord e su buona parte del Centro, valori in linea sulle regioni adriatiche centrali e al Sud.

04 – 10 Settembre 2023

In questa settimana sul Mediterraneo meridionale l’alta pressione risulta in aumento, mentre flussi occidentali continuano a interessare l’Italia. Tuttavia, le precipitazioni risultano in linea con il periodo, salvo mostrare un segnale sopra la media su Alpi e Prealpi, dove le infiltrazioni di aria più fresca risultano maggiori. Anche le temperature risultano in linea con la media climatologica su buona parte dell’Italia, mostrando un segnale superiore solamente al Sud e sulle restanti regioni adriatiche che risentono della vicinanza dell’alta pressione sopracitata.

11 – 17 Settembre 2023

Persiste il campo di alta pressione sul Mediterraneo meridionale che comporta temperature debolmente superiori alla media al Sud Italia. Sul resto del Paese persistono correnti occidentali ma con temperature e precipitazioni in norma con il periodo.

18 – 24 Settembre 2023

Lo scenario più probabile in questa settimana mostra la persistenza di un flusso occidentale sull’Italia. In questa situazione le regioni settentrionali e la Sardegna mostrano valori termici in linea con il periodo, debolmente superiori solo su quelle meridionali. Precipitazioni su tutte le regioni in media con il periodo.