Previsioni Meteo Piemonte: irruzione di aria fredda, temporali tra giovedì e venerdì

“La nostra regione è interessata da intense correnti atlantiche in seno alle quali si muovono masse d’aria umida e relativamente più fresca in grado di innescare qualche rovescio e locale temporale sul settore settentrionale nel pomeriggio odierno. Da domani pomeriggio una saccatura in discesa dalle regioni scandinave investirà il nord Italia, determinando una decisa irruzione di aria fredda in quota e condizioni di spiccata variabilità fino a venerdì, con rovesci sparsi e locali temporali sulle aree a nord del Po, più diffusi venerdì, e venti di foehn nelle vallate alpine e a tratti anche sulle pianure. Dalla serata di venerdì la saccatura si muoverà verso est favorendo un’espansione del campo di alta pressione sui settori alpini occidentali e riportando così condizioni stabili nel fine settimana, con ventilazione ancora sostenuta in quota da sabato pomeriggio“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo poco o parzialmente nuvoloso per velature in transito al mattino; addensamenti irregolari sul settore centro-settentrionale dal tardo pomeriggio/sera. Attesi rovesci sparsi e locali temporali, deboli o moderati, a ridosso delle vallate alpine settentrionali al mattino, con interessamento delle vallate alpine nordoccidentali dal pomeriggio e fenomeni sparsi sulle pianure a nord del Po nel corso della serata. Zero termico in deciso calo fino a 3400-3600 metri a Nord e 3700-3900 metri a Sud. Temperature in aumento. Venti moderati o forti da ovest-sudovest in montagna; deboli o moderati altrove, da sud su Astigiano e Alessandrino e variabili altrove. Condizioni di foehn nelle vallate alpine occidentali.

