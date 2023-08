Previsioni Meteo Piemonte: deboli piovaschi pomeridiani sui rilievi

MeteoWeb

“Un’alta pressione di matrice africana è in fase di espansione verso l’Europa centro-occidentale e posizionerà i suoi massimi barici a ovest dell’arco alpino tra il pomeriggio di Domenica e la mattinata di Lunedì. Pertanto sul Piemonte ci saranno condizioni di tempo soleggiato con annuvolamenti limitati ai rilievi nelle ore centrali della giornata e qualche possibilità di deboli piovaschi. Sono previste temperature elevate su zone pianeggianti e appenniniche; il caldo sarà rilevante su Astigiano e Alessandrino domani e su quasi tutti i settori pianeggianti nei due giorni successivi. Sensibile anomalia termica positiva anche sulle Alpi, con zero termico in graduale rialzo fino a 5000 m“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo generalmente sereno con passaggi di velature in mattinata e sviluppo di cumuli sui rilievi nelle ore centrali della giornata. Deboli piovaschi sui rilievi tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Zero termico in ulteriore aumento fino a 4700 metri. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti deboli localmente moderati da nord, nordovest sulle Alpi, calma di vento sugli altri settori.

