Previsioni Meteo Piemonte: venerdì possibile fase instabile

“La progressiva risalita dei valori di pressione sul Piemonte, associata alla graduale espansione di un promontorio atlantico sul Mediterraneo occidentale, determina per oggi e i prossimi giorni condizioni prevalentemente stabili e soleggiate, con locali condizioni di foehn in valle Ossola e pianure orientali nel pomeriggio odierno e deboli isolati rovesci a ridosso dei rilievi tra domani e giovedì. Venerdì flussi umidi occidentali e deboli infiltrazioni di aria fresca in quota potrebbero determinare un’aumento dell’instabilità sulla regione“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo poco nuvoloso con nubi più consistenti a ridosso dei rilievi. Deboli rovesci sparsi sulle Alpi sudoccidentali. Zero termico stazionario a Nord sui 3000 metri e in lieve graduale aumento a Sud sui 3200-3300 metri. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti deboli a tutte le quote, da Nord in montagna, in rotazione da Nord/Ovest nel pomeriggio, e variabili in pianura; rinforzi al mattino in valle Ossola per locali condizioni di foehn e in serata da sud su Astigiano e Alessandrino.

