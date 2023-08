Previsioni Meteo Piemonte: possibili piovaschi tra domani e sabato mattina

MeteoWeb

“Un’area anticiclonica atlantica si espande gradualmente verso la Spagna e il Mediterraneo occidentale, garantendo sul Piemonte tempo stabile e abbastanza soleggiato con velature in transito. Nel corso di domani una saccatura in progressiva discesa dalle Isole Britanniche verso il Portogallo direzionerà flussi umidi meridionali sul nord-ovest italiano, con aumento della nuvolosità e qualche piovasco o debole rovescio sparso, fino a sabato mattina. Successivamente assisteremo ad una progressiva rimonta anticiclonica con un canale di alta pressione esteso dal nord-Africa sul Mediterraneo centrale e sull’Europa centro-occidentale fino al nord-Atlantico, che porterà un netto aumento dello zero termico e delle temperature in genere“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, con addensamenti sulle zone pedemontane alpine all’alba in graduale dissolvimento; generale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, con cielo irregolarmente nuvoloso, specie sul settore occidentale. Possibile qualche debole piovasco isolato nel tardo pomeriggio sulle zone pedemontane, in particolare quelle alpine occidentali. Zero termico in aumento di giorno, fino ai 3900-4000 m a nord e 4100-4200 m a sud-sudest; lieve calo di 100 m nella notte successiva. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti deboli o localmente moderati occidentali sulle Alpi, in attenuazione e rotazione da sud in serata, e meridionali sull’Appennino; deboli variabili in pianura o prevalentemente orientali.

