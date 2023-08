Previsioni Meteo Piemonte: cielo sereno o velato nei prossimi giorni

MeteoWeb

“Il Piemonte è interessato da correnti nordoccidentali fresche e secche convogliate da una vasta depressione avente il minimo sulla penisola scandinava; con tale circolazione in quota il cielo si manterrà sereno o velato per oggi e i prossimi giorni. Le temperature e lo zero termico saranno in graduale aumento a causa della progressiva espansione verso il Mediterraneo di un’alta pressione avente il massimo tra la penisola iberica e l’Africa nordoccidentale, ma per il momento senza condizioni di disagio fisico per il territorio piemontese“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo soleggiato per passaggio di velature al mattino, sereno al pomeriggio con locali annuvolamenti sulle Alpi settentrionali e nordoccidentali. Precipitazioni assenti. Zero termico in marcato aumento fino a 4700-4800 metri. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti moderati localmente forti da nordovest sulle Alpi; debole localmente moderata ventilazione da sud su Appennino, Astigiano e Alessandrino nella seconda parte della giornata; calma di vento sugli altri settori.

