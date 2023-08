Previsioni Meteo Piemonte: possibili piovaschi pomeridiani sui rilievi

MeteoWeb

“La persistenza del campo anticiclonico centrato sullo Stretto di Gibilterra mantiene per oggi sul Piemonte flussi secchi nordoccidentali con cieli sereni e assenza di precipitazioni. Nella seconda parte della giornata di domani un debole transito di aria più fresca in quota aumenta leggermente l’instabilità con possibili deboli rovesci sparsi sulle Alpi e sul Piemonte nordorientale in un contesto comunque soleggiato. Nella giornata di venerdì la lenta discesa di un nucleo depressionario lungo le coste delle Isole Britanniche causa una flessione dei flussi in quota da ovest con un leggero aumento delle temperature sulle pianure e dell’instabilità pomeridiana, per lo più limitata ai rilievi alpini. Tale condizione si manterrà anche per la giornata di sabato“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo sereno o velato con cumuli sparsi in formazione a ridosso delle Alpi nelle ore centrali. Dal pomeriggio leggero aumento della copertura sul Piemonte nordorientale fino a cielo irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni possibili locali deboli piovaschi sui rilievi alpini nelle ore centrali e sul Piemonte settentrionale in serata. Zero termico in graduale calo fino a 4200-4300 m con valori leggermente inferiori sul Piemonte nordorientale. Temperature in aumento. Venti deboli da nordovest sulle Alpi con rinforzi moderati al mattino; deboli variabili sull’Appennino in rotazione da nord in serata; sul Piemonte orientale generalmente deboli con rinforzi da est al primo mattino e nuovamente dalla serata; deboli variabili altrove.

