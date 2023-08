Previsioni Meteo, quando finirà il caldo anomalo: in arrivo fase più fresca e instabile

MeteoWeb

“Fine del caldo (anomalo)”. È l’annuncio che in tantissimi sperano di leggere in questi giorni segnati da un’ondata di caldo che ha fatto aumentare le temperature soprattutto al Centro-Nord. Ad annunciare l’atteso calo delle temperature è Giulio Betti, meteorologo ed esperto climatologo del CNR e del Consorzio LAMMA. “L’intensa ondata di calore che da giorni sta interessando l’Europa centro-occidentale e parte dell’Italia terminerà tra il 26 e il 27 agosto al Centro-Nord e tra il 28 e il 29 al Sud. La transizione vedrà masse d’aria umida atlantica sostituire quelle calde e secche di matrice subtropicale”, scrive Betti in un post su Twitter.

Ma il calo termico sarà accompagnato anche dal maltempo. “Il passaggio sarà accompagnato da temporali anche forti. Dapprima (26-27) su Alpi, Nord-Ovest e a nord del Po, poi (28-29) su tutto il Centro-Nord e il basso versante tirrenico. Di conseguenza le temperature caleranno su tutto il Paese inaugurando, tra il 28 agosto e il 3 settembre, una fase più “fresca” e a tratti instabile. Nuovi passaggi perturbati, infatti, potrebbero interessare la nostra penisola”, conclude Betti.



