Previsioni Meteo Sardegna: il caldo lascia l’isola, domenica temperature giù di 10°C

Ancora tre giorni di caldo e poi anche in Sardegna, come nel resto d’Italia, le temperature andranno giù di 10°C, non superando i +25°C di massima, e arriverà la pioggia. Le previsioni dell’ufficio meteo dell’Aeronautica Militare di Decimomannu non lasciano spazio a dubbi. “In questo momento subiamo l’influsso dell’anticiclone subtropicale che si estende dalla Penisola Iberica fino alle nostre regioni, portando aria calda con una scarsa ventilazione – spiega il luogotenente Girolamo Paciolla – Questo porta a temperature oltre le medie sia nei fattori massimi che minimi, ma questa situazione cambierà da domenica”.

Il termometro per i prossimi giorni si assesterà tra i +32-36°C, con picchi fino a +40°C nei settori centro-occidentali della Sardegna e nelle zone interne. “Domenica notte, l’arrivo di una perturbazione nordatlantica, cambierà lo scenario – conferma l’esperto – con la possibilità di qualche piovasco in tutta la regione. Arriverà aria fredda che porterà a un drastico abbassamento delle temperature: le massime potranno scendere di 8-10°C, le minime di 6-8°C“. Lunedì 28 agosto, nonostante l’entrata del maestrale con punte di 70km/h nelle zone occidentali e di 50km/h in quelle orientali, si percepirà umidità e caldo, da martedì 29 invece piogge sparse in tutta l’Isola.