Previsioni Meteo Sardegna, ondata di caldo in arrivo: picchi fino a +40°C

L’ondata di caldo in arrivo nei prossimi giorni investirà anche la Sardegna, con il termometro che toccherà i +40°C. Ma dalla prossima settimana la nuova ondata di calore lascerà il posto a nuvole e pioggia. Lo confermano gli esperti dell’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. “Rimaniamo ancora sotto l’influsso dell’alta pressione – precisa il luogotenente Marco Formicola – Per i prossimi giorni è previsto ancora caldo con punte che potranno raggiungere i +40°C soprattutto nell’entroterra delle aree centro-occidentali e settentrionali dell’isola. Almeno fino a lunedì 21, le temperature rimarranno in media intorno ai +35-37°C”. Venti da sud in regime di brezza, per poi ruotare da domenica da grecale con un lieve rinforzo.

La svolta arriverà lunedì, con l’arrivo di una depressione che porterà a un aumento della nuvolosità. “A partire da mercoledì 23 e a seguire il 24 sono previste anche deboli precipitazioni – precisa l’esperto -. La maggiore instabilità si registrerà sui rilievi e in particolare in Gallura, Barbagia, Nuorese e zone centro settentrionali dell’Isola, dove si potrebbe anche avere qualche temporale”.

