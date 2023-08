Previsioni Meteo Trentino: in arrivo forti temporali

MeteoWeb

Meteotrentino riporta atmosfera instabile e aumento della probabilità di rovesci, anche di forte intensità, soprattutto in montagna. Al pomeriggio-sera di oggi e domani l’atmosfera in Trentino sarà ancora instabile e, soprattutto in montagna, potranno verificarsi rovesci e temporali stazionari localmente intensi. Questi fenomeni potranno verificarsi su aree ristrette ed in poco tempo: assieme alle precipitazioni abbondanti potrebbero verificarsi grandinate di piccole o medie dimensioni.

Venerdì l’instabilità sarà in calo ma, soprattutto in quota, non è esclusa la possibilità di qualche isolato rovescio o temporale, sottolinea il servizio meteo provinciale. Da sabato e fino a metà della settimana prossima la pressione aumenterà ed affluirà aria molto calda: le temperature aumenteranno ulteriormente.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: