Previsioni Meteo VdA: sole e caldo fino a giovedì in Valle d’Aosta

“Un promontorio di alta pressione centrato sulla Spagna si estende sulla regione alpina e determina sulla Valle d’Aosta tempo stabile e molto caldo anche in montagna sino a tutto mercoledì. Da giovedì è possibile che questo promontorio si indebolisca progressivamente consentendo l’aumento dell’instabilità pomeridiana con rovesci sparsi specie in montagna“: è quanto si legge nel bollettino dell’ufficio meteo della Regione Valle d’Aosta per i prossimi giorni. “Sabato l’instabilità pomeridiana diverrà marcata mentre domenica è possibile il transito di una perturbazione sulla nostra regione con giornata brutta e temporalesca sin dal mattino“.

