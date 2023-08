Previsioni Meteo Veneto: possibili piogge da sabato

MeteoWeb

“Un promontorio anticiclonico si afferma da sud-ovest sull’Europa e porta sul Veneto un tempo generalmente stabile, con tendenza a rialzo termico; prevalgono gli spazi di sereno, a fronte di qualche temporaneo annuvolamento più che altro in montagna nelle ore pomeridiane, associato da sabato alla possibilità di precipitazioni locali e perlopiù modeste“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno e a tratti qualche addensamento soprattutto in montagna; temperature diurne in contenuto aumento rispetto a mercoledì soprattutto sulle zone montane.

Domani cielo da poco nuvoloso a sereno, salvo locali addensamenti dalle ore centrali sulle zone montane.

Precipitazioni: Assenti, salvo al più qualche occasionale piovasco dal pomeriggio in montagna.

Temperature: In moderato aumento soprattutto le massime in montagna, per il resto variazioni poco significative.

Venti: In quota a tratti moderati e più spesso deboli, dai quadranti settentrionali; altrove deboli con direzione variabile, salvo in pianura una prevalenza dai quadranti orientali e temporanei moderati rinforzi di carattere locale.

Mare: Generalmente quasi calmo.

Sabato 12 cielo in prevalenza da sereno a poco nuvoloso, ma con probabili locali addensamenti dalle ore centrali sulle zone montane.

Precipitazioni: Possibilità di qualche locale fenomeno in montagna dal pomeriggio, generalmente modesto salvo occasionali rovesci o temporali.

Temperature: Minime in contenuto aumento sulle zone montane, stazionarie o in lieve aumento sulla pianura centro-settentrionale e un po’ in calo su quella meridionale; le massime in quota non varieranno molto, altrove aumenteranno specie in pianura.

Venti: In quota deboli, inizialmente dai quadranti occidentali e poi da quelli settentrionali; altrove, in genere deboli con direzione variabile.

Mare: Da quasi calmo a calmo.

Domenica 13 cielo in prevalenza da poco a parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno più persistenti sulla bassa pianura e alcuni addensamenti a partire dalle ore centrali soprattutto sulle zone montane; possibile qualche precipitazione anche a carattere di rovescio o temporale nelle ore pomeridiane, più che altro sulle zone montane; temperature in aumento, salvo locale stazionarietà delle massime in quota.

Lunedì 14 cielo a tratti poco nuvoloso e a tratti parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno più persistenti in pianura e alcuni addensamenti a partire dalle ore centrali soprattutto sulle zone montane; possibili locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale nelle ore pomeridiane, più che altro sulle zone montane; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, con prevalenza degli aumenti in pianura e nelle valli; per le temperature massime, prevarrà un contenuto aumento.

