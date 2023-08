Previsioni Meteo Veneto: tempo stabile e temperature superiori alla media

MeteoWeb

“Persisteranno condizioni di tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno, a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale. Le temperature, in ulteriore locale aumento o stazionarie, saranno ben superiori alla media del periodo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza sereno, salvo cumuli di calore nelle ore pomeridiane in montagna. Temperature in ulteriore leggero aumento. Venti in quota deboli settentrionali, altrove variabili, a regime di brezza su zone costiere e pedemontane e nelle valli.

Domani tempo stabile e ben soleggiato, salvo modesti cumuli pomeridiani in montagna.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Stazionarie, o in ulteriore locale lieve aumento con valori sempre ben superiori alla norma.

Venti: In quota deboli settentrionali, altrove a regime di brezza.

Mare: Quasi calmo, o poco mosso in mattinata.

Mercoledì 23 cielo sereno in pianura e nella prima metà della giornata anche in montagna, dove, però, nelle ore pomeridiane, l’attività cumuliforme potrà essere un po’ più significativa rispetto ai giorni precedenti.

Precipitazioni: In prevalenza assenti; nelle ore pomeridiane probabilità bassa (5-25%) di locali rovesci o temporali sulle zone montane.

Temperature: Stazionarie o in locale variazione, con massime in lieve flessione in montagna; valori ancora ben superiori alla media.

Venti: In quota deboli da nord-ovest; altrove variabili, a regime di brezza nelle valli e su zone costiere e pedemontane.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Giovedì 24 cielo sereno o poco nuvoloso, con attività cumuliforme pomeridiana sulle zone montane. Temperature stazionarie o in locale lieve variazione.

Venerdì 25 tempo stabile, salvo attività cumuliforme pomeridiana sui monti. Temperature massime in locale lieve ripresa, minime stazionarie o in locale variazione.

