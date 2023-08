Previsioni Meteo Veneto: tempo via via più stabile, temperature in aumento

MeteoWeb

“L’area ciclonica responsabile della perturbazione che ha interessato la regione a inizio settimana, sta traslando verso est, lasciando spazio ad un progressivo aumento della pressione. Il tempo sarà via via più stabile con il passare dei giorni, ma solo in parte soleggiato. Le temperature, in progressivo aumento, nel fine settimana raggiungeranno valori in linea con le media del periodo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nuvolosità in diradamento fino a lasciare un cielo sereno o poco nuvoloso a fine giornata. Residui piovaschi sulla pianura nord-orientale in esaurimento nel corso del pomeriggio e possibilità di qualche rovescio sulle zone montane. Temperature diurne stazionarie o in rialzo rispetto a martedì. Venti in quota deboli da nord-ovest, in pianura generalmente deboli variabili, salvo residui rinforzi dai quadranti settentrionali su zone costiere e pianura limitrofa.

Domani cielo poco nuvoloso, ma con tendenza all’aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti fino a metà giornata; nel corso del pomeriggio, in prevalenza assenti, salvo probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche piovasco o rovescio su zone montane e pedemontane e in serata sulla pianura nord-orientale.

Temperature: Minime prevalentemente in calo, massime in aumento.

Venti: In quota deboli da ovest; altrove variabili, a prevalente regime di brezza nelle valli, sulla fascia pedemontana e sulla costa.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 1° settembre poco nuvoloso in prevalenza per nubi basse; non escluse locali riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fresche.

Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di qualche piovasco tra la notte ed il primo mattino lungo la costa e nel pomeriggio su zone montane e pedemontane.

Temperature: In aumento le minime e, in montagna anche le massime, che, invece, saranno pressoché stazionarie in pianura.

Venti: In quota deboli dai quadranti occidentali; nelle valli a prevalente regime di brezza. In pianura fino alla mattina deboli, a tratti moderati, da nord-est, poi variabili, a regime di brezza lungo la costa.

Mare: Poco mosso.

Sabato 2 cielo poco nuvoloso per nubi basse fino al primo mattino e per passaggi di velature. Temperature in ripresa.

Domenica 3 tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento, specie nei valori massimi.

