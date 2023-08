Previsioni Meteo Veneto, ancora maltempo nelle prossime ore: attenzione a vento e grandine

MeteoWeb

Il Dipartimento per la Sicurezza del Territorio dell’ARPAV – Servizio Meteorologico della Regione Veneto, ha diffuso oggi il nuovo bollettino con le previsioni meteo per la Regione. Di seguito tutti i dettagli per le prossime ore e i prossimi giorni.

Segnalazione: Nel pomeriggio di domenica 6 breve fase di instabilità, con rovesci e temporali da locali a sparsi. Saranno possibili, specie sulle zone prealpine e di pianura centro orientali, temporali localmente intensi in rapido spostamento da N-NW verso S-SE, associati a rovesci forti ma di breve durata, forti raffiche di vento, locali grandinate.

Meteo Veneto, evoluzione generale

Domenica transito di un’altra depressione da nord-ovest, attese delle piogge durante le ore pomeridiane. Lunedì inizio di una fase di alta pressione persistente, spesso sereno o poco nuvoloso con temperature inizialmente ancora sotto la media e a metà settimana prossime alla media.

Previsioni Meteo Veneto per il pomeriggio/sera di oggi, domenica 6 agosto

Di pomeriggio: dapprima nuvolosità in aumento fino a cielo a tratti anche coperto sui monti e in pianura specie su Trevigiano, Alto Veneziano e zone limitrofe; poi piogge estese sui monti e sulla pianura da estese sulle zone nord-orientali a locali sulle zone sud-occidentali, si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali; verso sera piogge in esaurimento e nuvolosità in diminuzione. Di sera ovunque precipitazioni assenti e cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento anche sensibile rispetto a sabato, valori comunque sotto la media anche di molto. Venti in prevalenza deboli/moderati con direzione variabile, a tratti rinforzi durante i temporali.

Previsioni Meteo Veneto per domani, lunedì 7 agosto

Cielo: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: In montagna di pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge locali sulle Dolomiti e sparse sulle Prealpi; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali. Per il resto assenti.

Temperature: In calo di notte e con andamento irregolare di giorno, differenze leggere/moderate rispetto a domenica, valori sotto la media anche di molto.

Venti: In alta montagna moderati/tesi da nord-ovest. Altrove deboli/moderati, generalmente con direzione variabile, sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza.

Mare: Calmo.

Previsioni Meteo Veneto per martedì 8 agosto

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Fino al primo mattino senza variazioni di rilievo e poi in aumento leggero/moderato rispetto a lunedì.

Venti: Deboli/moderati. In alta montagna da nord-ovest. Altrove generalmente con direzione variabile, sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza.

Mare: Calmo.

Previsioni Meteo Veneto per mercoledì 9 e giovedì 10 agosto

Non di verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento.

DATI METEO di Sabato 5 BL PD RO TV VE VR VI T min(°C) 14 16 17 16 17 16 16 T max(°C) 17 22 23 21 24 26 22 Prec (mm) 13 39 26 24 22 6 22 DATI METEO di Domenica 6 BL PD RO TV VE VR VI T min(°C) 14 17 16 17 17 16 17 T h12 (°C) 22 25 25 25 24 25 24

