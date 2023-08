Previsioni Meteo Veneto: l’anticiclone africano porta bel tempo e temperature in aumento

MeteoWeb

L’espansione di un’area anticiclonica dall’Africa settentrionale sul Mediterraneo centro-occidentale manterrà sul Veneto tempo stabile e assolato e favorirà un ulteriore rialzo delle temperature, che saranno ben superiori alla media del periodo. E’ quanto riporta il bollettino meteo quotidiano elaborato dagli esperti di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 19

Cielo sereno, a parte possibili locali cumuli pomeridiani sui monti. Temperature in aumento rispetto a venerdì. Venti in quota moderati dai settori settentrionali, a regime di brezza nelle valli, lungo la fascia pedemontana e sulle zone costiere.

Domenica 20

Cielo: Cielo sereno, al più poco nuvoloso in montagna, dove i cumuli pomeridiani saranno sporadici e di ridotta estensione.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento.

Venti: In quota al più moderati settentrionali; altrove variabili con brezze nelle valli, sulla pedemontana e lungo la costa.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 21

Cielo: Tempo stabile e ben soleggiato, salvo ridotti cumuli di calore nelle ore pomeridiane in montagna.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In ulteriore lieve aumento.

Venti: In alta montagna deboli settentrionali, altrove variabili, a regime di brezza su costa e pianura limitrofa, lungo la fascia pedemontana e nelle valli.

Mare: Poco mosso fino a metà giornata, poi quasi calmo.

Martedì 22

Calda giornata estiva, con ridotta formazione di cumuli pomeridiani in montagna. Localmente le temperature minime saranno in ulteriore lieve rialzo. Venti deboli settentrionali in quota, a regime locale altrove.

Mercoledì 23

Cielo sereno o poco nuvoloso con possibili cumuli pomeridiani sui monti. Temperature pressoché stazionarie su valori ben superiori alla media del periodo. Venti deboli settentrionali in quota, variabili a regime locale altrove.