Previsioni Meteo Veneto, insiste l’Anticiclone: temperature molto sopra la media

Almeno fino a sabato sul Veneto insisterà l’Anticiclone Subtropicale Africano: le temperature molto sopra la media continueranno a essere la caratteristica meteorologica saliente. E’ quanto riporta il consueto bollettino meteo elaborato dagli esperti di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Martedì 22

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sulle Dolomiti Settentrionali verso sera a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con locali piovaschi/rovesci/temporali. Temperature simili a lunedì, molto sopra la media.

Mercoledì 23

Cielo: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso dal pomeriggio sui monti e verso sera anche sulla pianura.

Precipitazioni: Su rilievi e zone limitrofe verso sera probabilità bassa (5-25%) per piovaschi/rovesci/temporali locali, per il resto assenti.

Temperature: Simili a martedì, molto sopra la media.

Venti: Deboli/moderati. In alta montagna da nord-ovest, in prossimità dei rilievi e sulla costa a regime di brezza, altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Giovedì 24

Cielo: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti dal pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: Sui monti probabilità bassa (5-25%) per piovaschi/rovesci/temporali locali, per il resto assenti.

Temperature: Sulla pianura in aumento di notte e in calo di giorno, differenze leggere/moderate rispetto a mercoledì. Sui monti senza variazioni di rilievo.

Venti: Deboli/moderati. In alta montagna da nord-ovest, in prossimità dei rilievi e sulla costa a regime di brezza, altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Venerdì 25

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti dal pomeriggio nuvolosità in aumento e delle piogge. Temperature sulla pianura in calo di notte e in aumento di giorno, sui monti senza variazioni di rilievo fino al mattino e in calo dal pomeriggio.

Sabato 26

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti dal pomeriggio nuvolosità in aumento e qualche pioggia. Temperature in prevalenza senza variazioni di rilievo, sui monti in aumento dal pomeriggio.