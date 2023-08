Previsioni Meteo Veneto: ancora caldo e bel tempo, svolta dal weekend a partire dalla zona montana

MeteoWeb

Un vasto e robusto campo anticiclonico con aria calda, che staziona con massimo sull’Europa sudoccidentale, è responsabile della presente ondata di caldo parecchio anomalo con prevalenza di cielo sereno anche sul Veneto; le temperature iniziano a calare soprattutto a fine periodo, quando a partire dalle zone montane aumenta l’instabilità con piogge più diffuse lunedì, per l’arrivo di una saccatura di origine nord-atlantica. E’ quanto riporta il consueto bollettino meteo elaborato dagli esperti di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Giovedì 24

Cielo sulla pianura generalmente da sereno a poco nuvoloso, sulle zone montane all’inizio sereno o poco nuvoloso e poi parzialmente nuvoloso per moderati addensamenti sparsi; potranno verificarsi locali precipitazioni sulle zone montane, con alcuni rovesci e temporali, generalmente assenti sulle zone pianeggianti; clima molto caldo, sebbene con qualche leggera diminuzione delle temperature diurne rispetto a mercoledì.

Venerdì 25

Cielo: Cielo sulle zone pianeggianti da sereno a poco nuvoloso, a parte occasionali addensamenti dal tardo pomeriggio in poi sulla fascia pedemontana; sulle zone montane un po’ di variabilità, con spazi di sereno alternati a nubi sparse più presenti nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni: Possibile qualche piovasco o locale rovescio temporalesco dal pomeriggio in poi sulle zone montane, non escluso ma solo occasionalmente anche in pianura, per il resto fenomeni assenti.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, tra cui alcune diminuzioni delle massime in montagna.

Venti: In quota, da moderati a tesi sud-occidentali; in pianura direzione nelle prime ore variabile e poi dai quadranti orientali a partire dalla costa, intensità da debole ad almeno localmente moderata specie su zone litoranee e centro-meridionali; nelle valli, deboli con direzione variabile salvo locali fasi di moderato rinforzo per brezze.

Mare: Da calmo a quasi calmo.

Sabato 26

Cielo: Prevarrà un cielo poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno e qualche addensamento in più dal pomeriggio in montagna specie sulle Dolomiti.

Precipitazioni: Possibile qualche locale piovasco o breve rovescio temporalesco in montagna dal pomeriggio, un po’ più probabile sulle Dolomiti; per il resto, fenomeni generalmente assenti.

Temperature: Minime in lieve diminuzione, salvo locali leggere controtendenze; le massime sulle zone più a sud-est saranno stazionarie o in lieve aumento, altrove diminuiranno un po’.

Venti: In quota sud-occidentali, da tesi ad occasionalmente forti; altrove direzione variabile, intensità a tratti almeno localmente moderata e più spesso debole.

Mare: Da quasi calmo a poco mosso.

Domenica 27

In pianura variabilità non particolarmente significativa con spazi di sereno anche ampi e qualche addensamento nuvoloso in più nella seconda parte della giornata sulle zone pedemontane, in montagna tempo da variabile ad instabile con alcuni spazi di sereno e addensamenti nuvolosi più diffusi dal pomeriggio in poi; da metà giornata crescente probabilità di rovesci e temporali sparsi sulle zone montane, in possibile locale propagazione all’entroterra pianeggiante verso sera; le temperature minime in quota saranno stazionarie o in leggero aumento, altrove diminuiranno un po’; temperature massime in contenuta diminuzione, salvo locale stazionarietà su costa e zone adiacenti.

Lunedì 28

Tempo abbastanza instabile specie in montagna, ove gli addensamenti nuvolosi lasceranno spazio a meno schiarite; fasi di piogge in gran parte a carattere di rovescio o temporale, da sparse a temporaneamente piuttosto diffuse, dapprima sulle zone montane e pedemontane, poi anche altrove; temperature in calo, specie riguardo ai valori massimi.