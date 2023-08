Previsioni Meteo Veneto, tutti i dettagli per la settimana di Ferragosto

MeteoWeb

Il Dipartimento per la Sicurezza del Territorio dell’ARPAV – Servizio Meteorologico della Regione Veneto, ha diffuso oggi il nuovo bollettino con le previsioni meteo per la Regione. Di seguito tutti i dettagli per le prossime ore e i prossimi giorni.

Meteo Veneto, evoluzione generale

Un promontorio anticiclonico si estende in questi giorni dal Mediterraneo occidentale fino all’Europa centrale, portando sul Veneto tempo generalmente stabile, specie in pianura, con progressivo rialzo termico fino a raggiungere valori al di sopra delle medie del periodo; prevarranno gli spazi di sereno, a fronte di qualche periodo nuvoloso, più che altro in montagna nelle ore pomeridiane, associato a occasionali precipitazioni. Un po’ di nuvolosità in più è attesa nei giorni centrali della settimana.

Previsioni Meteo Veneto per il pomeriggio/sera di oggi, domenica 13 agosto

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per transito di modesta nuvolosità alta; sulle zone montane e pedemontane aumento degli addensamenti nuvolosi nel corso del pomeriggio. Possibili rovesci o temporali nelle ore pomeridiane sulle Dolomiti, e con minore probabilità sulle zone prealpine. Temperature diurne stabili o in lieve aumento sulle Dolomiti, in aumento un po’ più più sensibile in pianura. Venti deboli, con prevalenza di brezze sulle zone costiere.

Previsioni Meteo Veneto per domani, lunedì 14 agosto

Cielo: Cielo sereno o a tratti poco nuvoloso, con qualche maggiore annuvolamento pomeridiano sulle zone montane.

Precipitazioni: Non escluso qualche piovasco o rovescio sulle zone montane specie settentrionali. Assenti altrove.

Temperature: Valori senza particolari variazioni.

Venti: In pianura in prevalenza deboli, localmente moderati dai quadranti orientali. In quota inizialmente deboli/moderati da sudovest, poi moderati da ovest.

Mare: Calmo o poco mosso.

Previsioni Meteo Veneto per martedì 15 agosto

Cielo: Fino alle ore centrali cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo locali nubi medio-basse sulle zone montane; in seguito si avranno maggiori annuvolamenti sulle zone montane e sulla pedemontana, e transito di parziale nuvolosità medio-alta sulla pianura centro-settentrionale.

Precipitazioni: Probabili rovesci o temporali nel pomeriggio/sera sulle zone montane, con maggiore probabilità sulle Dolomiti (30-50%).

Temperature: Valori senza particolari variazioni o in locale lieve aumento.

Venti: In quota in prevalenza deboli variabili. In pianura variabili, in prevalenza deboli orientali, con presenza di brezze sulle zone costiere.

Mare: Calmo o poco mosso.

Previsioni Meteo Veneto per mercoledì 16 agosto

Al mattino sereno salvo qualche nube in montagna; in seguito aumento della nuvolosità, più diffusa sui rilievi, pianura settentrionale e occidentale, e parziale nuvolosità medio-alta su pianura meridionale e costa. Probabili rovesci o temporali dalle ore centrali sulle zone montane; localmente qualche breve precipitazione potrà interessare la pedemontana o pianura più interna. Temperature minime in aumento in pianura e stabili o in lieve calo in montagna; massime senza sensibili variazioni.

Previsioni Meteo Veneto per giovedì 17 agosto

Al mattino poco nuvoloso; in seguito aumento della nuvolosità, con nubi alte in transito e annuvolamenti sui rilievi. Possibili locali rovesci o temporali dalle ore centrali sulle zone montane. Temperature senza sensibili variazioni salvo massime in contenuto aumento in montagna.

DATI METEO di Sabato 12

BL PD RO TV VE VR VI T min(°C) 14 16 16 17 18 17 17 T max(°C) 28 29 32 31 28 31 30 Prec (mm) 0 0 0 0 0 0 0

DATI METEO di Domenica 13

BL PD RO TV VE VR VI T min(°C) 18 19 18 19 19 20 19 T h12(°C) 27 30 29 31 28 30 31

