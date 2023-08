Proprietà e valori nutrizionali delle more

MeteoWeb

Le more, piccoli frutti di bosco, vantano una serie di benefici e proprietà per la salute. Sono ricche di antiossidanti come vitamina C ed E, che aiutano a combattere lo stress ossidativo e a rinforzare il sistema immunitario. Contengono fibre, favorendo la digestione e contribuendo al controllo del peso. Le antocianine presenti nelle more possono supportare la salute cardiovascolare e la riduzione dell’infiammazione. Inoltre, le more sono fonte di vitamina K, che è essenziale per la coagulazione del sangue e la salute delle ossa. Questi frutti possono anche favorire la regolarità del glucosio nel sangue, essendo una scelta adatta per i diabetici. Le potenziali proprietà antinfiammatorie e anti-cancro le rendono un alimento prezioso nella prevenzione di alcune malattie.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà, ed eventuali controindicazioni di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Cosa sono le more

Le more sono frutti di bosco prodotti dalla pianta di Rubus, che fa parte della famiglia delle Rosaceae. Questa pianta è caratterizzata da fusti rampicanti e flessibili, spesso noti come rovi, che possono crescere in modo selvaggio o essere coltivati. Le more sono originarie dell’Europa, ma sono diffuse in tutto il mondo grazie alla loro popolarità come frutto e per le loro proprietà benefiche.

Le more possono variare in colore, da nero violaceo a rosso scuro, e il loro aspetto può variare leggermente a seconda della specie. Sono frutti aggregati, il che significa che sono composti da molte piccole drupe che crescono insieme in un unico frutto. Ogni drupa contiene semi e succo.

Le piante di more possono essere arbusti o rampicanti e spesso presentano spine lungo i fusti. Producono fiori bianchi o leggermente rosa che si trasformano gradualmente in frutti maturi. La raccolta delle more avviene generalmente in estate e all’inizio dell’autunno, quando i frutti sono pienamente maturi e raggiungono il loro sapore dolce e succoso.

Grazie al loro contenuto di antiossidanti, vitamine e fibre, le more sono considerate un alimento salutare e sono apprezzate sia per il loro sapore che per i benefici che apportano alla salute.

Benefici e proprietà delle more

Le more vantano una serie di benefici e proprietà per la salute grazie alla loro ricchezza di nutrienti e composti bioattivi. Ecco alcuni esempi:

Antiossidanti : sono ricche di antiossidanti, come vitamina C, vitamina E e composti come le antocianine. Gli antiossidanti aiutano a contrastare lo stress ossidativo nel corpo, riducendo il rischio di danni cellulari e malattie croniche;

: sono ricche di antiossidanti, come vitamina C, vitamina E e composti come le antocianine. Gli antiossidanti aiutano a contrastare lo stress ossidativo nel corpo, riducendo il rischio di danni cellulari e malattie croniche; Salute del sistema immunitario : la vitamina C supporta il sistema immunitario, contribuendo alla produzione di globuli bianchi e alla difesa del corpo contro infezioni e malattie;

: la vitamina C supporta il sistema immunitario, contribuendo alla produzione di globuli bianchi e alla difesa del corpo contro infezioni e malattie; Fornitura di fibre : sono una fonte significativa di fibre alimentari, che favoriscono la digestione regolare, prevengono la stitichezza e contribuiscono a una sensazione di sazietà, facilitando il controllo del peso;

: sono una fonte significativa di fibre alimentari, che favoriscono la digestione regolare, prevengono la stitichezza e contribuiscono a una sensazione di sazietà, facilitando il controllo del peso; Salute cardiovascolare : le antocianine possono aiutare a migliorare la salute del cuore, favorendo la circolazione sanguigna e contribuendo alla riduzione della pressione arteriosa. Le fibre possono anche aiutare a ridurre il colesterolo nel sangue;

: le antocianine possono aiutare a migliorare la salute del cuore, favorendo la circolazione sanguigna e contribuendo alla riduzione della pressione arteriosa. Le fibre possono anche aiutare a ridurre il colesterolo nel sangue; Proprietà antinfiammatorie : i composti presenti nelle more possono avere effetti antinfiammatori, contribuendo a ridurre l’infiammazione cronica e il rischio di malattie legate all’infiammazione;

: i composti presenti nelle more possono avere effetti antinfiammatori, contribuendo a ridurre l’infiammazione cronica e il rischio di malattie legate all’infiammazione; Controllo del glucosio nel sangue : hanno un basso indice glicemico e possono aiutare a regolare i livelli di zuccheri nel sangue, rendendole una scelta adatta anche per le persone con diabete;

: hanno un basso indice glicemico e possono aiutare a regolare i livelli di zuccheri nel sangue, rendendole una scelta adatta anche per le persone con diabete; Salute delle ossa : contengono vitamina K, che è essenziale per la coagulazione del sangue e per la salute delle ossa. Una buona assunzione di vitamina K può contribuire a ridurre il rischio di fratture e problemi ossei;

: contengono vitamina K, che è essenziale per la coagulazione del sangue e per la salute delle ossa. Una buona assunzione di vitamina K può contribuire a ridurre il rischio di fratture e problemi ossei; Potenziale antitumorale : alcune ricerche suggeriscono che i composti presenti nelle more potrebbero avere proprietà antitumorali e contribuire alla prevenzione di alcune forme di cancro;

: alcune ricerche suggeriscono che i composti presenti nelle more potrebbero avere proprietà antitumorali e contribuire alla prevenzione di alcune forme di cancro; Sostegno digestivo : le fibre favoriscono la salute del tratto gastrointestinale, promuovendo la crescita di batteri benefici nell’intestino e migliorando la salute dell’apparato digerente;

: le fibre favoriscono la salute del tratto gastrointestinale, promuovendo la crescita di batteri benefici nell’intestino e migliorando la salute dell’apparato digerente; Sazietà e gestione del peso: grazie alla combinazione di fibre, acqua e nutrienti, possono contribuire a una sensazione di sazietà, aiutando nel controllo dell’appetito e nella gestione del peso.

È importante assumere una varietà di frutta e verdura nella dieta per beneficiare appieno dei nutrienti e loro proprietà salutari.

Le controindicazioni

Sebbene il consumo di more siano generalmente considerato sicuro e benefico per la maggior parte delle persone, ci sono alcune potenziali controindicazioni da tenere a mente:

Allergie: alcune persone potrebbero essere allergiche alle more o ad altri frutti di bosco. Le reazioni allergiche possono includere prurito, gonfiore, orticaria o problemi respiratori. In caso di sintomi allergici, è importante consultare un medico;

alcune persone potrebbero essere allergiche alle more o ad altri frutti di bosco. Le reazioni allergiche possono includere prurito, gonfiore, orticaria o problemi respiratori. In caso di sintomi allergici, è importante consultare un medico; Acidità gastrica : sono relativamente acide, il che potrebbe causare disagio o peggiorare i sintomi di acidità gastrica o reflusso gastroesofageo in alcune persone. Coloro che soffrono di tali condizioni potrebbero voler limitare il consumo di frutti acidi;

: sono relativamente acide, il che potrebbe causare disagio o peggiorare i sintomi di acidità gastrica o reflusso gastroesofageo in alcune persone. Coloro che soffrono di tali condizioni potrebbero voler limitare il consumo di frutti acidi; Interazioni con farmaci : possono interagire con alcuni farmaci, come anticoagulanti o farmaci per la pressione sanguigna. Ciò è dovuto al contenuto di vitamina K, che può influenzare la coagulazione del sangue. È importante consultare il proprio medico se si stanno assumendo farmaci che potrebbero interagire con i nutrienti presenti nelle more;

: possono interagire con alcuni farmaci, come anticoagulanti o farmaci per la pressione sanguigna. Ciò è dovuto al contenuto di vitamina K, che può influenzare la coagulazione del sangue. È importante consultare il proprio medico se si stanno assumendo farmaci che potrebbero interagire con i nutrienti presenti nelle more; Stimolazione dell’intestino : l’alto contenuto di fibre può, in alcuni casi, causare gas, gonfiore o disturbi intestinali nelle persone con sensibilità digestiva;

: l’alto contenuto di fibre può, in alcuni casi, causare gas, gonfiore o disturbi intestinali nelle persone con sensibilità digestiva; Interazione con problemi renali : le persone con problemi renali dovrebbero fare attenzione all’assunzione di potassio, poiché le more possono contenere quantità significative di questo minerale. Un consumo eccessivo di potassio potrebbe essere dannoso per chi ha problemi renali;

: le persone con problemi renali dovrebbero fare attenzione all’assunzione di potassio, poiché le more possono contenere quantità significative di questo minerale. Un consumo eccessivo di potassio potrebbe essere dannoso per chi ha problemi renali; Contaminazione da pesticidi : se non vengono lavate accuratamente, potrebbero contenere residui di pesticidi o altri contaminanti. È sempre consigliabile lavare bene i frutti prima di consumarli;

: se non vengono lavate accuratamente, potrebbero contenere residui di pesticidi o altri contaminanti. È sempre consigliabile lavare bene i frutti prima di consumarli; Calorie: sebbene siano relativamente povere di calorie, un consumo eccessivo può contribuire all’apporto calorico complessivo, soprattutto se si intende perdere peso.

Va ricordato che le reazioni possono variare da individuo a individuo. Se avete dubbi o preoccupazioni, è sempre meglio consultare un medico.

Valori nutrizionali e calorie

I valori nutrizionali e le calorie delle more possono variare leggermente a seconda della varietà e delle dimensioni dei frutti. Ecco una stima per 100 grammi:

Calorie: circa 43 kcal

Carboidrati: circa 9.6 g

Zuccheri: circa 4.9 g

Fibre: circa 5.3 g

Proteine: circa 1.2 g

Grassi: circa 0.4 g

Vitamina C: circa 22.3 mg (37% del valore giornaliero raccomandato)

Vitamina K: circa 19.8 mcg (25% del valore giornaliero raccomandato)

Vitamina E: circa 1.17 mg

Potassio: circa 194 mg

Magnesio: circa 20 mg

Calcio: circa 25 mg

Ferro: circa 1.44 mg

Come consumare le more

Potete consumare le more in vari modi, in quanto offrono versatilità sia in cucina che come spuntino. Ecco alcune idee:

Fresche e al naturale : è il modo più semplice per gustarle. Lavatele accuratamente sotto acqua corrente e mangiatele come spuntino sano e gustoso;

: è il modo più semplice per gustarle. Lavatele accuratamente sotto acqua corrente e mangiatele come spuntino sano e gustoso; Aggiunte a cereali e yogurt : potete aggiungere more fresche ai vostri cereali, muesli o yogurt per aumentare il contenuto di fibre e antiossidanti del pasto;

: potete aggiungere more fresche ai vostri cereali, muesli o yogurt per aumentare il contenuto di fibre e antiossidanti del pasto; Frullati e smoothie : potete mescolarle con altri frutti, verdure e liquidi per creare frullati deliziosi e nutrienti;

: potete mescolarle con altri frutti, verdure e liquidi per creare frullati deliziosi e nutrienti; Marmellate e conserve : sono ideali per preparare marmellate e conserve fatte in casa. Potete usarle per farcire torte, dolci e pane tostato;

: sono ideali per preparare marmellate e conserve fatte in casa. Potete usarle per farcire torte, dolci e pane tostato; Gelati e sorbetti : possono essere utilizzate per preparare gelati o sorbetti;

: possono essere utilizzate per preparare gelati o sorbetti; Insalate : potete aggiungere more fresche a insalate miste per un tocco di dolcezza e colore;

: potete aggiungere more fresche a insalate miste per un tocco di dolcezza e colore; Topping per dessert : potete utilizzarle come topping per dessert come cheesecake, panna cotta o torte per aggiungere un tocco di freschezza;

: potete utilizzarle come topping per dessert come cheesecake, panna cotta o torte per aggiungere un tocco di freschezza; Salse e condimenti : potete preparare salse e condimenti a base di more per accompagnare carni, formaggi o piatti vegetariani;

: potete preparare salse e condimenti a base di more per accompagnare carni, formaggi o piatti vegetariani; Essiccate : potete essiccarle per conservarle più a lungo e usarle come snack secco o come aggiunta a miscele di frutta secca;

: potete essiccarle per conservarle più a lungo e usarle come snack secco o come aggiunta a miscele di frutta secca; Infusioni e tè: le foglie delle piante possono essere utilizzate per preparare tè e infusioni aromatiche.

Ricordate che le more hanno una breve durata di conservazione una volta raccolte, quindi è meglio consumarle fresche il prima possibile o conservarle adeguatamente in frigorifero. Potete anche congelarle per prolungarne la durata e usarle successivamente.