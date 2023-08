Protezione civile, Musumeci: “Serve una legge speciale per le isole minori”

MeteoWeb

“Servirebbe una legge speciale per le Isole minori e i 33 Comuni che le compongono. L’ho ribadito anche oggi all’incontro con gli amministratori locali delle Isole delle Tremiti, unico arcipelago italiano del Mare Adriatico. L’impegno del governo è fare di queste realtà una sorta di laboratorio di tutela ambientale e di biodiversità e mete di un turismo sostenibile, riqualificando il patrimonio abitativo già esistente, spesso abbandonato, e ridare quindi speranza a queste comunità, destinate a ridursi sempre più negli anni. Sono circa 220mila gli italiani che per sei mesi all’anno, in autunno e inverno, vivono in condizioni difficili per carenza di servizi essenziali e, a volte, per l’interruzione dei collegamenti. Ora dobbiamo mettere insieme le potenzialità e realizzare una legge normativa per rilanciare, anche economicamente, le piccole isole, veri gioielli della nostra Italia. È questa una delle priorità della mia delega di ministro per le Politiche del mare e uno degli obiettivi del Piano nazionale del mare, appena approvato dal Cipom. Guardiamo al futuro con ottimismo”. Lo dichiara il Ministro per la Protezione civile le Politiche del mare Nello Musumeci oggi in visita ufficiale alle isole Tremiti.