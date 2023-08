Prova invano a rimanere incinta per 4 anni, poi la scoperta shock del medico: “lei è vergine”

MeteoWeb

Quella che arriva dalla Cina è una storia davvero incredibile: una ragazza mesi scorsi si è recata dal medico – la dott.ssa Liu Hongmei – per capire come mai non riuscisse a rimanere incinta nonostante ci provasse con insistenza ossessiva, quasi quotidiana, da oltre quattro anni. La ragazza, sposata con un coetaneo, era molto desiderosa di avere un figlio e costruire una famiglia, ma la gravidanza attesa non arrivava mai. Il medico ha effettuato i dovuti controlli e ha scoperto che la ragazza era vergine: in realtà non aveva mai fatto sesso.

Eppure la ragazza riferiva di praticarlo molto assiduamente, aggiungendo come fosse per lei anche decisamente doloroso. A quel punto la dottoressa Liu Hongmei ha ipotizzato quale potesse essere il problema mettendo insieme i pezzi del puzzle e ha deciso di visitare l’ano della giovane, scoprendo che era da quattro anni che la coppia praticava sesso anale con la speranza di avere un figlio.

A quel punto la dottoressa ha consegnato alla coppia un manuale di educazione sessuale, e la soluzione ha funzionato in quanto dopo pochissimo tempo la donna è rimasta incinta al punto che si è ripresentata dal medico regalando 100 uova e una gallina viva per ricambiare la gentilezza del manuale che ha illuminato lei e il suo compagno regalandogli la gioia fino a quel momento negata dalla scelta del pertugio sbagliato.