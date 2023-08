Quasi 100 le vittime degli incendi a Maui: autorità accusate di mancato allarme

MeteoWeb

Le Hawaii bruciano ancora ed è Maui a pagare il prezzo più alto: 96 le vittime accertate, ma il numero è destinato a salire, dal momento che soltanto una piccola parte delle aree bruciate è stata oggetto di sopralluoghi. “Nessuno di noi conosce ancora la portata del disastro”, ammette John Pelletier, capo della polizia dell’isola. L’incendio che ha ridotto in cenere la città balneare di Lahaina “ha persino fuso il metallo”, spiega Pelletier. “Stiamo andando il più velocemente possibile”. Restano poco chiare le origini dei roghi che hanno colto di sorpresa la popolazione, scatenando le proteste contro le autorità.

“Volete sapere quando abbiamo capito che c’era un incendio? Quando è arrivato davanti a casa nostra”, accusano alcuni cittadini che, come molti residenti, non hanno mai ricevuto messaggi di allarme e ordini di evacuazione. Le sirene, utilizzate in particolare per gli tsunami, sono rimaste mute. Ancora non è chiaro se si sia trattato di un guasto tecnico o di una decisione delle amministrazioni locali. E gli avvisi ufficiali trasmessi in radio e in tv si sono rivelati inutili per chi era ormai senza elettricità.

Avviata un’indagine sull’accaduto

Per queste ragioni è stata avviata un’indagine formale per chiarire cosa sia accaduto davvero e cosa abbia mandato in tilt i sistemi di allarme. È stata avviata un’indagine sull’accaduto e in particolare sulle decisioni prese dalle autorità.

Gli incendi si sono verificati nel pieno di un’estate segnata da eventi meteorologici estremi in tutto il mondo, legati secondo gli esperti al riscaldamento globale, tra cui un’intensa ondata di calore negli Stati Uniti meridionali e mega incendi boschivi in Canada. Data l’entità dei danni, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato di voler visitare le Hawaii, dove sono ancora attivi diversi incendi di dimensioni minori.