In un report della Casa Bianca la verità sui cambiamenti climatici: “non c’è alcuna crisi del clima, anzi…”

Steven E. Koonin è uno scienziato americano, fisico teorico, già Sottosegretario alla Scienza nell’amministrazione Obama e già direttore del Center for Urban Science and Progress presso la New York University dove continua ad insegnare come professore. Un suo recente articolo sul The Wall Street Journal sta facendo molto discutere. L’articolo si intitola: “La Casa Bianca dice la verità sui cambiamenti climatici” e poi prosegue nel sottotitolo specificando come “Un rapporto rivela che i cambiamenti della temperatura globale incidono a malapena sulla crescita economica“.

Molto interessante il testo firmato dallo scienziato nella rubrica “Opinioni” dell’autorevole quotidiano internazionale che conta 2 milioni di copie di tiratura giornaliera in tutto il mondo.

Di seguito riportiamo integralmente il testo dell’articolo:

“Il giornalista Michael Kinsley ha notoriamente notato che “una gaffe è quando un politico dice la verità”. In base a tale standard, la Casa Bianca ha commesso un errore a marzo quando ha pubblicato un documento sugli effetti del cambiamento climatico sull’economia statunitense. Le sue scoperte minano qualsiasi affermazione di una crisi climatica in corso o di una catastrofe imminente. Il rapporto, prodotto dal Council of Economic Advisers e dall’Office of Management and Budget, valuta come le conseguenze economiche del cambiamento climatico potrebbero essere integrate nel bilancio federale. La prima cifra del rapporto – riprodotta nel grafico qui accanto – mostra 12 stime indipendenti sottoposte a revisione paritaria di come il prodotto interno lordo americano diminuirebbe con l’aumento della temperatura globale. Sebbene le stime differiscano, ognuna mostra un impatto economico inferiore a pochi punti percentuali per pochi gradi di riscaldamento. Il consenso, a parte due valori anomali controbilancianti, è che il riscaldamento di oggi di 2,2 gradi Fahrenheit abbia ridotto il PIL di meno dello 0,5%. Questo è banale, considerando che il PIL reale è cresciuto di oltre l’800% dal 1950. Se il riscaldamento raggiunge i 4,5 gradi Fahrenheit – circa quello che prevede il panel climatico delle Nazioni Unite per il 2100 in scenari plausibili per le future emissioni globali – la riduzione del PIL ammonta a meno del 2%. In altre parole, se il tasso di crescita medio annuo del PIL fosse dell’1,5% per i prossimi 80 anni, l’economia crescerebbe del 232%. Un effetto del cambiamento climatico del 2% ridurrebbe tale crescita al 225%. Come dicono i fisici, questa è una differenza “nel rumore”. La modellazione economica combinata con la modellazione climatica può essere descritta solo come un’impresa doppiamente triste, piena di incertezze e presupposti non verificabili. Il rapporto della Casa Bianca offre avvertenze adeguate alle sue proiezioni, tra cui il fatto che le stime dell’impatto sono incerte, che le conseguenze del clima potrebbero essere disomogenee tra settori e regioni, che il PIL non è l’unica misura dell’effetto del clima e che alcuni tipi di impatti sono omessi. Ma, criticamente, il rapporto omette anche la straordinaria capacità dell’America di adattarsi, se non di prosperare, in un clima che cambia. Gli Stati Uniti, escluse l’Alaska e le Hawaii, si sono riscaldati di circa 2 gradi Fahrenheit dal 1901. Nonostante questo riscaldamento, la nazione è fiorita: la sua popolazione è quadruplicata, la sua aspettativa di vita media è aumentata vertiginosamente, passando a 79 anni da 48, e la sua attività economica pro capite moltiplicata di circa sette volte. L’IPCC prevede un riscaldamento paragonabile per il nuovo secolo, ma l’esperienza della nostra nazione dovrebbe portarci a credere che il cambiamento climatico sarà solo un danno minore per il benessere nazionale. Si prevede che anche ipotetici punti di non ritorno – cambiamenti praticamente irreversibili come la disintegrazione della calotta glaciale della Groenlandia – avranno solo un effetto minimo sull’economia globale. Una sezione successiva del rapporto della Casa Bianca rafforza quanto poco si prevede che le future emissioni di gas serra influenzeranno l’economia degli Stati Uniti nei prossimi decenni. Prevede che l’attuale “rapporto debito/PIL” salirà al 111,2% a metà del secolo se il mondo sarà sulla buona strada per raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2075, mentre salirebbe al 112,6% con un livello di emissioni più elevato (scenario improbabile). Non c’è dubbio che molti fattori diversi dal clima – come la tecnologia e il commercio – saranno molto più importanti per l’economia e il debito nei prossimi 25 anni. La differenza dell’1,4% tra questi due scenari estremi è, ancora una volta, nel rumore. Gli autori del rapporto dovrebbero essere elogiati per aver trasmesso onestamente messaggi probabilmente sgraditi, anche se non ne hanno dato grande risonanza. Il resto dell’amministrazione Biden e i suoi alleati attivisti per il clima dovrebbero moderare la loro retorica apocalittica e di conseguenza smetterla di parlare della crisi climatica. Esagerare l’entità, l’urgenza e la certezza della minaccia climatica incoraggia politiche sconsiderate che potrebbero essere più dirompenti e costose di qualsiasi effetto provocato dal cambiamento del clima stesso“.