Roma: un serpente è stato avvistato nel quartiere Ostiense

Un serpente è stato avvistato a Roma su un marciapiede nel quartiere Ostiense da una donna che camminava insieme al suo compagno. A questi passanti se ne sono aggiunti altri: alcuni di essi si sono spaventati, altri hanno osservato incuriositi il biacco che restava immobile vicino alla spazzatura. Nonostante, si tratti di un serpente non velenoso, gli esperti avvertono che è importante prestare la massima attenzione, perché il morso può provocare infezioni batteriche.

Con le temperature calde dell’estate e la presenza costante dei rifiuti lungo le strade, stanno aumentando le segnalazioni e gli avvistamenti di serpenti, le catture avvengono solo in rari casi. “E’ il periodo di maggiore attività e stanno nascendo tanti piccoli cuccioli“, ha spiegato al Messaggero l’esperto zoofilo, Andrea Lunerti. “Dalla metà di agosto in poi si apre il momento più intenso e ne ritroveremo molti. Il rettile di stamani è un subadulto e in quel momento si trovava in una posizione di difesa. Perchè probabilmente – sottolinea Lunerti – è stato calapestato da una macchina oppure infastidito da un uomo. In questi casi, i biacchi si fermano e formano questa “S”, pronti a sferrare morsi o intimidire chiunque voglia ostacolare la loro fuga“.