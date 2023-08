Roma: una coppia di daini scorrazzano indisturbati per le strade

MeteoWeb

Il Corriere della Città ha dato la notizia che da circa un mese, per le strade di Roma Nord una coppia di daini si aggira da mesi completamente indisturbata. I residenti della via della Storta, hanno segnalato all’Asl e agli agenti di Roma Capitale la presenza dei due esemplari, preoccupati che possano essere investiti o provocare degli incidenti. Ma i due daini continuano a circolare tranquilli, e gli abitanti di La Storta e L’Olgiata ormai si sono abituati: dopo topi e i tradizionali cinghiali, che si aggirano in genere sulla Cassia, nel quadrante Nord di Roma si registrano anche avvistamenti notturni di daini, soprattutto su via della Storta che è vicino all’Olgiata, in una zona nota come Santa Rosa.

Si tratta di un comprensorio militare che include un’area naturale protetta e da cui, presumibilmente, si sarebbero allontanati i due animali. All’interno del comprensorio di Santa Rosa ha sede il Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav), il vertice dell’organizzazione operativa della Marina militare. Un’area quindi protetta e contingentata che comprende vasti spazi aperti, in un ambiente favorevole per i daini, che avranno perso l’orientamento.

Le testimonianze dei cittadini

Una residente del comprensorio di Santa Rosa ha raccontato ai microfoni del Corriere della Città: “Ho fatto tanto per aiutare questi daini, ne ho soccorso diversi facendo intervenire anche i carabinieri e Roma Capitale. Ne investono parecchi e una volta ho fatto le 4 di mattina per aspettare i soccorsi. Ho anche chiesto di fare dei recinti, ma nessuno mi ha ascoltata”.

Non mancano i commenti ironici, un residente racconta: “Tra un po’ ci diranno pure “attenzione attraversamento di cammelli su via Cassia”. Un’altra donna racconta: “Abito alle palazzine della marina militare, non so più a chi santo rivolgermi per questa situazione, le macchine sfrecciano su via della Storta, nonostante ci siano segnaletiche che prescrivano i 50 km/h. Nessuno ha buon senso di rispettarle e puntualmente ci rimettono i daini”. C’è chi avanza la proposta di aggiungere degli autovelox sulla via.