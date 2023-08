Russia, il Gen. Kirillov: “gli USA preparano una nuova pandemia”

MeteoWeb

Il tenente generale Igor Kirillov, capo delle truppe di protezione dalle radiazioni, chimica e biologica (RCBZ) delle forze armate della Federazione Russa, lancia un’accusa agli Stati Uniti. Kirillov ha detto che gli USA “hanno iniziato a prepararsi a una nuova pandemia cercando mutazioni del virus“, riferendosi all’istituzione da parte di Washington dell’Office of Pandemic Preparedness and Response Policy. “Si presume che la nuova struttura sarà responsabile di stabilire il corso e coordinare azioni per combattere le sfide biologiche note e sconosciute, compresi i patogeni, che potrebbero innescare un’altra emergenza globale“, ha aggiunto Kirillov, dicendo di “non escludere” l’uso da parte degli Stati Uniti “delle cosiddette tecnologie difensive per scopi offensivi, nonché per scopi di gestione globale creando situazioni di crisi di natura biologica”.