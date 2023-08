Salva due ragazzine in mare e poi ha un malore: 60enne muore sul litorale di Latina

MeteoWeb

Tragedia sul litorale di Latina. Questo pomeriggio, un 60enne è morto per un malore dopo avere salvato due ragazzine che rischiavano di annegare a causa del mare mosso. La tragedia è avvenuta nella zona di Rio Martino. L’uomo, che si trovava in un tratto di spiaggia libera, si è accorto delle ragazzine in difficoltà e si è tuffato per soccorrerle. Tornato sul bagnasciuga, sono state proprio le due ragazzine ad accorgersi che l’uomo era svenuto e a dare l’allarme. Immediato l’intervento dei bagnini che hanno chiamato i soccorsi. Giunti sul posto, anche con una eliambulanza, non sono riusciti a salvare il 60enne. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.